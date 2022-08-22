Агент Романова ответил на вопрос, мог ли хоккеист вернуться играть в Россию
Поделиться
Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова, сообщил, мог ли игрок вернуться для выступления в Континентальной хоккейной лиге.
«Мог ли Романов реально вернуться в Россию? Нет, Саша чётко с самого начала дал понять, что он хочет играть в Северной Америке. Мы не использовали никаких манёвров и механизмов давления при переговорах с «Айлендерс», так как Александр сам не хотел этого», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
22-летний россиянин сегодня, 22 августа, подписал трёхлетний контракт с «островитянами», по которому будет зарабатывать $ 2,5 млн в год. Ранее Романов выступал за «Монреаль Канадиенс».
Комментарии
- 22 августа 2022
-
19:10
-
18:57
-
18:54
-
18:24
-
18:21
-
18:03
-
17:25
-
16:30
-
16:15
-
15:46
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:13
-
14:08
-
13:29
-
13:23
-
13:13
-
13:08
-
12:49
-
12:32
-
12:21
-
12:15
-
12:11
-
12:07
-
10:33
-
10:15
-
09:02
-
08:36
-
03:10
- 21 августа 2022
-
23:43
-
21:58
Партнерский контент