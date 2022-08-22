Агент Романова ответил на вопрос, мог ли хоккеист вернуться играть в Россию

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова, сообщил, мог ли игрок вернуться для выступления в Континентальной хоккейной лиге.



«Мог ли Романов реально вернуться в Россию? Нет, Саша чётко с самого начала дал понять, что он хочет играть в Северной Америке. Мы не использовали никаких манёвров и механизмов давления при переговорах с «Айлендерс», так как Александр сам не хотел этого», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.



22-летний россиянин сегодня, 22 августа, подписал трёхлетний контракт с «островитянами», по которому будет зарабатывать $ 2,5 млн в год. Ранее Романов выступал за «Монреаль Канадиенс».