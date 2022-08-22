Ковальчук и Дацюк провели мастер-класс для 40 юных хоккеистов в Туле

Олимпийские чемпионы Илья Ковальчук и Павел Дацюк провели тренировку для юных хоккеистов в Туле.
Как сообщает ТАСС, мастер-класс прошёл для игроков команд «Академия Михайлова» и «Корд», а также детей из Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Занятие организовано в рамках Кубка губернатора Тульской области, который пройдёт с 22 по 26 августа.
«Очень энергично [прошло занятие] на льду, чувствуется энергия от ребят, которая заводит самого, хочется поиграть в хоккей, позаниматься, почувствовать себя опять молодым.
Конечно, такие турниры нужны, и я думаю, всё идёт на пользу, тем более к этому турниру приурочен мастер-класс, для детей это большой толчок такой. Время меняется, наши дети меняются, мы не должны их упустить, мы должны больше уделять детям времени – как родители, так и все окружающие», – приводит слова Ковальчука ТАСС.
- 22 августа 2022
-
21:31
-
20:51
-
20:17
-
19:50
-
19:35
-
19:10
-
18:57
-
18:54
-
18:24
-
18:21
-
18:03
-
17:25
-
16:30
-
16:15
-
15:46
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:13
-
14:08
-
13:29
-
13:23
-
13:13
-
13:08
-
12:49
-
12:32
-
12:21
-
12:15
-
12:11
-
12:07
-
10:33
-
10:15