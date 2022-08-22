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Ковальчук и Дацюк провели мастер-класс для 40 юных хоккеистов в Туле

Ковальчук и Дацюк провели мастер-класс для 40 юных хоккеистов в Туле
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Олимпийские чемпионы Илья Ковальчук и Павел Дацюк провели тренировку для юных хоккеистов в Туле.

Как сообщает ТАСС, мастер-класс прошёл для игроков команд «Академия Михайлова» и «Корд», а также детей из Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Занятие организовано в рамках Кубка губернатора Тульской области, который пройдёт с 22 по 26 августа.

«Очень энергично [прошло занятие] на льду, чувствуется энергия от ребят, которая заводит самого, хочется поиграть в хоккей, позаниматься, почувствовать себя опять молодым.

Конечно, такие турниры нужны, и я думаю, всё идёт на пользу, тем более к этому турниру приурочен мастер-класс, для детей это большой толчок такой. Время меняется, наши дети меняются, мы не должны их упустить, мы должны больше уделять детям времени – как родители, так и все окружающие», – приводит слова Ковальчука ТАСС.

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