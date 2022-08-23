Мичков пропустит ещё месяц из-за травмы, полученной после силового приёма от Емелина

Нападающий санкт-петербургского СКА Матвей Мичков может пропустить ещё как минимум один месяц из-за травмы, полученной по ходу товарищеского матча на Sochi Hockey Open. Молодой форвард выступал за сборную России U25, и во встрече с минским «Динамо» попал под силовой приём защитника Алексея Емелина.



«Предварительные сроки восстановления Мичкова — ещё месяц как минимум», — цитирует пресс-службу СКА ТАСС.



В прошедшем регулярном сезоне-2021/2022 Мичков сыграл 13 матчей в Континентальной хоккейной лиге и набрал 5 (2+3) очков. В Молодёжной хоккейной лиге он набрал 51 (30+21) балл в 28 играх регулярного чемпионата, выступая за СКА-1946 и СКА-Варяги, к которым добавил 17 (13+4) результативных баллов в 17 играх плей-офф.