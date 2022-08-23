Юрзинов-ст.: приятно, что Ротенберг уважает традиции. Роман «болеет» нашей игрой

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира – дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера — Владимир Юрзинов-старший прокомментировал предстоящий турнир имени Николая Пучкова, а также поделился мнением о молодёжной вертикали СКА.



«Для меня Николай Георгиевич Пучков — один из учителей в профессии. Помню, как полвека назад он напутствовал меня при переходе от игрока к тренеру. Сказал: „Владимир, бери молодых, развивай их и строй свою команду“. Меня этот совет окрылил — понял, какой дорогой имеет смысл идти.



Очень хорошо, что сегодня хоккейный СКА следует этому девизу. В городе создана, наверное, лучшая хоккейная вертикаль в стране — СКА, „СКА-Нева“, „СКА-1946“, „СКА-Варяги“, „СКА-Карелия“ и так далее. А рядом, всего в нескольких километрах — система питерского „Динамо“, также включающая в себя команды ВХЛ и МХЛ. И это я не говорю о студенческом хоккее, а также об инфраструктуре, о том же „Хоккейном городе“. Так что конкуренция в Питере очень серьёзная!



Отличительная черта Санкт-Петербурга — в особой хоккейной культуре, которая идёт в том числе от Пучкова. Хоккейный дух в городе на Неве сохранён, что сегодня удаётся отнюдь не всем городам. Рад, что и мне, и моему сыну Владимиру посчастливилось работать в Санкт-Петербурге, в СКА и, надеюсь, внести свой вклад в развитие клуба.



Роман Ротенберг называет меня своим учителем? Это очень приятно, что молодые тренеры уважают наши традиции и нашу хоккейную культуру, заимствуют многие профессиональные моменты. Роман „болеет“ нашей игрой, у него горят глаза, для профессии это крайне важно. Как советник главного тренера СКА, буду передавать весь свой опыт. Он есть — всё-таки я уже семь десятилетий в хоккее.



В СКА за счёт воспитания молодых талантов и за счёт их приглашения из других городов очень высокая конкуренция среди молодёжи. Чем-то эта ситуация напоминает мне московское „Динамо“ начала 90-х годов, когда нам посчастливилось открыть для отечественного хоккея целую россыпь талантов.



Открывать молодых — это очень тонкий процесс, планов в нём не составишь, факторов — множество. Но талантов в СКА много, и я надеюсь, что наш опыт поможет им выстрелить», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.