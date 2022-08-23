Американский аналитик НХЛ объяснил, почему считает Овечкина великим

Аналитик официального сайта Национальной хоккейной лиги Стю Гримсон объяснил, почему считает российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина великим. Кроме того, специалист считает капитана «столичных» лучшим крайним нападающим НХЛ.



«Две вещи особенно выделяются для меня. Его хоккейная долговечность, то, как он играет, жестокие удары, которые он наносит своему телу год за годом, год за годом. Это должно аукнуться ему. И это его доля как спортсмена — то, как он заботится о себе, то, как он смог стать таким стойким с течением времени. А вторая причина — и она, возможно, больше связана с результатами, которые мы видели, — сердце, которое бьётся внутри этого парня, которое заставляет его делать то, что он делает вечер за вечером, матч за матчем. Именно сочетание этих двух компонентов делает его великим», — приводит слова американца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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