Журналист Sportsnet выставил оценки канадским клубам НХЛ за работу в межсезонье

Журналист Sportsnet Райан Диксон выставил оценки канадским клубам Национальной хоккейной лиги за работу в текущее межсезонье.



«Калгари Флэймз» получил оценку А+, ключевыми приобретениями стали форварды Назем Кадри и Джонатан Юбердо, клуб обменял нападающих Джонни Годро и Мэттью Ткачука.



Также отметку А заработала «Оттава Сенаторз», которая подписала новый восьмилетний контракт с форвардом Джошем Норрисом, а также заполучила Клода Жиру и Алекса Дебринкэта.



Оценки межсезонной деятельности канадских клубов НХЛ:



А+: «Калгари Флэймз»;

А: «Оттава Сенаторз»;

В: «Эдмонтон Ойлерз», «Монреаль Канадиенс»;

В-: «Ванкувер Кэнакс»;

С+: «Торонто Мэйпл Лифс»;

С: «Виннипег Джетс».



Напомним, новый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует 7 октября.