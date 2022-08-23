Журналист Sportsnet выставил оценки канадским клубам НХЛ за работу в межсезонье
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Журналист Sportsnet Райан Диксон выставил оценки канадским клубам Национальной хоккейной лиги за работу в текущее межсезонье.
«Калгари Флэймз» получил оценку А+, ключевыми приобретениями стали форварды Назем Кадри и Джонатан Юбердо, клуб обменял нападающих Джонни Годро и Мэттью Ткачука.
Также отметку А заработала «Оттава Сенаторз», которая подписала новый восьмилетний контракт с форвардом Джошем Норрисом, а также заполучила Клода Жиру и Алекса Дебринкэта.
Оценки межсезонной деятельности канадских клубов НХЛ:
А+: «Калгари Флэймз»;
А: «Оттава Сенаторз»;
В: «Эдмонтон Ойлерз», «Монреаль Канадиенс»;
В-: «Ванкувер Кэнакс»;
С+: «Торонто Мэйпл Лифс»;
С: «Виннипег Джетс».
Напомним, новый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует 7 октября.
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