Аналитик NHL.com: Кучерову не бывает всё равно на результат, это сказывается на «Тампе»
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Аналитик официального сайта Национальной хоккейной лиги Стю Гримсон поделился мнением об игре российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
«Он привносит в игру много эмоций и страсти. Ему никогда не бывает всё равно на результат, и это сказывается на остальной команде. С точки зрения набора навыков и вклада, я думаю, что он один из самых интеллектуальных игроков в сегодняшнем хоккее. Он действительно является важной частью одной из самых успешных франшиз в НХЛ 2000-х», — цитирует Гримсона официальный сайт НХЛ.
Напомним, Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). Также он получил «Харт Трофи» в сезоне-2018/2019, став самым ценным игроком по итогам регулярки.
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