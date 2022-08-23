Третьяк сообщил, что в сентябре на матчах КХЛ будут показывать ролики о Суперсерии-1972

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что во время матчей Континентальной хоккейной лиги в сентябре будут показывать видеоролики о Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады.



«Федерация готовится к этому юбилею, мы соберём участников ближе к 28 сентября, почтим память ушедших. Вместе с Континентальной хоккейной лигой мы сделаем ролики, которые покажем на всех стадионах во время матчей. Хотим, чтобы тех игроков пригласили на игры, нужно, чтобы люди их вспомнили», – приводит слова Третьяка ТАСС.



Также президент ФХР сообщил, что всем участникам Суперсерии будут подарены памятные перстни.



Напомним, в серии 1972 года СССР впервые встретилась с командой Канады, составленной из игроков НХЛ. Канадцы выиграли четыре встречи, советские хоккеисты — три, одна встреча завершилась вничью.