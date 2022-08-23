«Чемпионату» требуются сотрудники в службу новостей

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (позиция — редактор ленты новостей в отделе хоккея).
Требования:
— опыт работы в интернет-изданиях (желательно);
— оперативность;
— внимательность;
— владение английским языком;
— наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет;
— уверенные знания в области хоккея.
Обязанности:
— написание и публикация новостей;
— активная работа с российскими и зарубежными источниками, постоянный мониторинг иностранных СМИ;
— взаимодействие с корреспондентами.
Условия:
— ежемесячная фиксированная оплата труда;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — по согласованию;
— удалённый режим работы.
Присылайте свои резюме на электронную почту: Aleksandr.Rozhkov@rambler-co.ru
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