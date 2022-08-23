Баширов рассказал, на кого будет потрачена вакансия пятого легионера в «Салавате»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о переговорах с форвардами Дамиром Жафяровым и Корбаном Найтом.

«Мы рассматривали Жафярова, но поняли, что условия контракта с ним нас не устраивают. Нам нужен был человек, который сможет тащить команду, и видели в этом трансфере риск. Мы не были уверены на сто процентов. Мы считали деньги и эти риски привели к тому, что мы отозвали своё предложение. СКА – это его команда, его партнёры по звену дают предположить, что у него будет хороший сезон в Санкт-Петербурге.



Мы интересовались Найтом, но нам сказали, что он идёт с Буше. Были на это согласны. Переговоры шли пассивно, но узнали, что у них есть другое предложение. Находились в ожидании. После того как узнали, что они в другой команде, то переключились на других игроков. Они выбрали «Авангард», потому что знают команду и им так было спокойнее. Многие игроки хотели играть у нас, но они не подходили клубу.



Допускаю ли, что по ходу сезона в клубе появится новый легионер? Мы с самого начала предполагали и говорили, что не будем торопиться. На сегодняшний день мы считаем, что состав укомплектован. Будем смотреть по итогам турнира в Казани. У нас есть манёвр, мы его сохраняем. Скорее всего, вакансия пятого легионера будет потрачена на защитника», – цитирует Баширова официальный сайт клуба.