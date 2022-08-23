Стала известна причина падения медиакуба на арене «Локомотива»

Вчера, 22 августа, ярославский «Локомотив» объявил о том, что на домашней арене клуба обрушился медиакуб. При этом сообщалось об одном пострадавшем. Следственное управление Следственного комитета РФ по Ярославской области назвало причину произошедшего.

«22 августа текущего года в одном из спортивных комплексов города Ярославля производились работы по установке на высоте 16 метров информационного спортивного табло. При подъёме объекта произошёл надлом одной из лебёдок, вследствие чего конструкция упала, непосредственно задев старшего бригадира рабочей группы, который руководил процессом установки.



По предварительным данным, 36-летний мужчина получил незначительные телесные повреждения, его жизни и здоровью ничего не угрожает.



По факту произошедшего следственным отделом по Фрунзенскому району города Ярославля регионального следственного управления организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – указано в заявлении на официальном сайте СУСК по Ярославской области.