«Амур» подписал полноценный контракт с Грецким

Хабаровский «Амур» подписал полноценный контракт с нападающим Вячеславом Грецким, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер. Ранее хоккеист находился в клубе на просмотровом контракте.

В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Неман» из города Гродно в белорусской Экстралиге. На его счету 42 матча в регулярном чемпионате, где он набрал 33 очка: забросил 18 шайб и отдал 15 результативных передач.

Также он сыграл в девяти встречах этапа победителей, где отдал одну передачу. Ещё он провёл 11 матчей в плей-офф – забил два гола и отдал четыре передачи.

Отметим, что Грецкий ранее выступал в КХЛ – в сезоне-2019/2020 сыграл в 23 встречах регулярного чемпионата за минское «Динамо». Тогда он забил один гол и дважды ассистировал партнёрам.