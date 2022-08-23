КХЛ рассказала, какие возможности появятся в новом сезоне у вещателей

23 августа Континентальная хоккейная лига провела вебинар для представителей региональных ТВ-компаний, которые транслируют матчи КХЛ.



С нового сезона на аренах не будет «чистых зон», благодаря чему у вещателей появится возможность для проведения трансляций. Также они смогут делать больше контента для болельщиков, в том числе осуществлять съёмки в раздевалках команд и делать больше интервью с игроками.



Кроме того, в послематчевых интервью будет не только тренер победившей команды, но и проигравшей, чего не было ранее.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября. Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, одержавший победу в финальной серии с «Металлургом». Отметим, по ходу серии армейцы уступали в счёте 1-3.