Рябыкин рассказал, что выпустил молодых игроков, чтобы не травмировались основные
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Омский «Авангард» на официальном YouTube-канале опубликовал речь главного тренера команды Дмитрия Рябыкина после победы над «Сочи» на турнире имени Николая Пучкова (5:1).
«Вася (Демченко. – Прим. «Чемпионата»), молодчик. Здорово сыграл. Ещё хотел сказать молодым ребятам спасибо, вас специально выпустили, не хотели, чтобы основные игроки и ветераны получали травмы. Но вы здорово постояли, поборолись, победили. Молодцы!
По игре очень понравилось, по заданию сыграли, всё здорово. Единственное, побольше бросайте. А так, молодчики, всех поздравляю с победой», – сказал Рябыкин в раздевалке.
Напомним, эта встреча началась с массовой драки в формате «пять на пять». Ранее, на предсезонном турнире в Сочи, команды также начали игру с потасовки.
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