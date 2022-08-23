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«Каролина» подписала контракт с Полом Штястны на один год

«Каролина» подписала контракт с Полом Штястны на один год
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«Каролина Харрикейнз» подписала контракт с нападающим Полом Штястны, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год, зарплата игрока составляет $ 1,5 млн.

«Пол – чрезвычайно надёжный ветеран, который всю свою карьеру был эффективен на обоих концах льда. Он добавляет ещё больше опыта и лидерства в нашу группу нападающих, и мы рады видеть его в «Каролине», – цитирует генерального менеджера «Каролины» Дона Уодделла официальный сайт клуба.

В 2005 году хоккеист был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 44-м номером. В НХЛ он выступал за «Колорадо», «Сент-Луис Блюз», «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс». В минувшем сезоне он провёл 71 матч в регулярном чемпионате и набрал 45 (21+24) очков.

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