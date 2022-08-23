Рябыкин: мы ожидали драки сегодня — нас предупредили

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин подвёл итоги матча с «Сочи».

«Не сказать, чтобы мы ожидали драки сегодня – нас предупредили. И за это я противнику благодарен, что хотя бы предупредили. И мы смогли выпустить своих игроков, чтобы они показали себя.



Честно скажу: я не очень люблю такое. Но никогда от этого не уходил. Ребята – молодцы, просто молодцы.



После драки «Авангард» полностью контролировал ситуацию? Мне понравилась игра, понравилось, что многие понимают задание. Это очень хорошо. Но есть над чем работать, и это нормально, так как идёт предсезонка, а мы не играли в оптимальном составе.



Ткачёв делает заявку на ключевую роль в команде? Владимиру ещё есть над чем работать, но я согласен. Мы его и брали на роль лидера. И он это доказывает своей игрой», – цитирует Рябыкина официальный телеграм-канал клуба.