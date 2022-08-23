Рябыкин: мы ожидали драки сегодня — нас предупредили

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин подвёл итоги матча с «Сочи».
«Не сказать, чтобы мы ожидали драки сегодня – нас предупредили. И за это я противнику благодарен, что хотя бы предупредили. И мы смогли выпустить своих игроков, чтобы они показали себя.
Честно скажу: я не очень люблю такое. Но никогда от этого не уходил. Ребята – молодцы, просто молодцы.
После драки «Авангард» полностью контролировал ситуацию? Мне понравилась игра, понравилось, что многие понимают задание. Это очень хорошо. Но есть над чем работать, и это нормально, так как идёт предсезонка, а мы не играли в оптимальном составе.
Ткачёв делает заявку на ключевую роль в команде? Владимиру ещё есть над чем работать, но я согласен. Мы его и брали на роль лидера. И он это доказывает своей игрой», – цитирует Рябыкина официальный телеграм-канал клуба.
- 23 августа 2022
-
20:56
-
20:46
-
20:18
-
20:03
-
19:31
-
18:50
-
18:25
-
17:22
-
17:10
-
16:55
-
16:19
-
15:37
-
15:24
-
15:20
-
15:09
-
15:00
-
14:56
-
14:51
-
14:41
-
13:50
-
13:15
-
12:40
-
12:30
-
12:27
-
12:18
-
12:12
-
11:58
-
11:05
-
10:42
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:32
-
09:10
-
08:45