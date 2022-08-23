Романов — о слухах про возвращение в ЦСКА: непонятный вброс, утка

Защитник Александр Романов, подписавший контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», ответил на вопрос о слухах о возможном возвращении в ЦСКА.

«Никаких переговоров не велось, это был непонятный вброс. Сам удивился, когда прочитал. В планах не было возвращаться в Россию и в ЦСКА. Были предложения из НХЛ. Это утка, таких переговоров не было», – передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в июле состоялся трёхсторонний обмен, в результате которого Романов перешёл из «Монреаль Канадиенс» в клуб из Нью-Йорка.



В прошлом регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги защитник принял участие в 79 встречах чемпионата, в которых набрал 13 (3+10) очков при коэффициенте полезности «-9» и 53 минутах штрафного времени.