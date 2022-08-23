Телегин снова проиграл суд Пелагее. На этот раз — апелляцию

Хоккеист Иван Телегин, в мае проигравший суд бывшей жене певице Пелагее, подал апелляцию, в которой оспорил раздел совместно нажитого имущества. Однако и во второй раз он проиграл в суде.



«Суд повторно отказал Телегину в его необоснованных требованиях. Отсудить квартиру, купленную матерью Пелагеи, и повторно взыскать с артистки компенсацию по надуманным основаниям не получилось», — цитирует адвоката певицы Филиппа Рябченко StarHit.



Ранее суд признал квартиру на Нежинской улице (на которую претендовал Иван) собственностью Пелагеи. Были учтены все представленные доказательства и документы о том, что денежные средства на это жильё дала мама артистки и Телегин не имел к ним никакого отношения. На что он рассчитывал, неизвестно. Ещё одно имущество – дом – остался в совместной собственности.