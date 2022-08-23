Романов: «Айлендерс» — жёсткая команда, я с ними боялся лишний раз голову опустить

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов, недавно подписавший контракт с клубом, рассказал об играх с этой командой во время выступления за «Монреаль Канадиенс».
«Они были хороши не только в защите. Команда очень слаженно играла, они были жёсткими. В прошлом году мы даже у них выиграли, но они вышли, побежали на нас, начали лупить. Мне навернули, Кофилду, мы начали бить в обратку. Команда жёсткая, с ними не расслабишься. Есть вальяжные команды, а с ними боялся лишний раз голову опустить. Даже удивлён, почему они не попали в плей-офф, против них очень тяжело было играть. Команда слажена идеально – и оборона, и атака, и вратарская линия. Что-то не получилось в прошлом году, получится в следующем», – передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 августа 2022
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