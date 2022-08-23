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Евгений Свечников сменил агента в НХЛ. Ранее им был Гандлер

Евгений Свечников сменил агента в НХЛ. Ранее им был Гандлер
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Российский нападающий Евгений Свечников сменил агента в НХЛ, сообщает журналист Кевин Викс в «Твиттере». Теперь представлять интересы игрока будет Дэн Мильштейн.

Ранее агента игрока представлял Марк Гандлер. Отметим, что летом нынешнего года от этого агента отказался другой россиянин – защитник Михаил Сергачёв. Он также ушёл к Мильштейну.

25-летний форвард получил статус неограниченно свободного агента, и он может вести переговоры с любым клубом Национальной хоккейной лиги. По истёкшему соглашению его кэпхит составлял $ 750 тыс.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Свечников принял участие в 72 матчах, набрав 19 (7+12) очков при показателе полезности «-4».

Ранее россиянин выступал за «Детройт Ред Уингз», который выбрал его на драфте НХЛ — 2015 в первом раунде под общим 19-м номером. В общей сложности Свечников провёл 113 матчей в лиге, забросив 12 шайб и отдав 19 голевых передач при полезности «-10».

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