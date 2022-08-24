Вадим Антипин — о переходе в «Югру»: Гомоляко сказал, что в «Магнитке» жёсткая конкуренция

Защитник «Югры» Вадим Антипин рассказал о переходе в клуб из магнитогорского «Металлурга».



«После первого этапа сборов в «Магнитке» состоялся разговор со спортивным директором клуба Сергеем Гомоляко. Сергей Юрьевич сказал, что в команде жёсткая конкуренция в линии обороны, и если я хочу получать регулярную практику, то нужно искать другой клуб.



Агент изучил ситуацию на рынке, выбрали предложение, которое поступило от генерального менеджера «Югры» Сергея Гусева. Сергей Владимирович сразу обозначил интерес клуба из Ханты-Мансийска. Сомнений у нас не было.



«Югра» – один из традиционных лидеров ВХЛ, клуб, который всегда решает оптимальные задачи. А ещё здесь организация уровня КХЛ, и это бросается в глаза с первого дня пребывания в клубе.



Как отнеслись к этому брат и отец – легенды «Магнитки»? И отец, и брат согласились, что на данном этапе карьеры «Югра» – оптимальный вариант. Сейчас самое главное – игровая практика, сделаю всё возможное, чтобы в новом клубе получить её по максимуму», – цитирует Антипина Russia-Hockey.