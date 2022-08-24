«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Максимом Чудиновым

Казанский «Ак Барс» в телеграм-канале объявил о подписании контракта с защитником Максимом Чудиновым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон. Ранее он подписал с клубом просмотровый контракт.

Всего в КХЛ на счету Чудинова 669 матчей, где он набрал 232 очка (75+157).

«Мы остались довольны работой Максима на предсезонных сборах, считаем его подписание полезным для нашей линии обороны. Его игра на синей линии, умение вести шайбу и менять направление атаки усилят команду. Мы рады, что смогли быстро договориться обо всех условиях со стороной игрока – это говорит о большом желании Чудинова играть за нашу команду», – цитирует генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина официальный телеграм-канал клуба.

Напомним, 32-летний хоккеист пропустил прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги из-за травмы. В августе 2021 года омский «Авангард» расторг контракт с Чудиновым, после чего защитник не подписал контракт ни с одним клубом.