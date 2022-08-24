Меркли рассказал, что поговорил с Козуном, прежде чем подписать контракт с «Динамо» Мн

Нападающий минского «Динамо» Ник Меркли рассказал о первых впечатлениях от Минска.

«Насколько трудным было решение покинуть Северную Америку и отправиться в КХЛ? Раньше я не очень-то много знал о Минске. Правда, немного поговорил с Козуном, прежде чем подписать контракт. Мы с Брэндоном вместе катались в межсезонье. Я очень рад оказаться здесь, хотя, конечно, всегда волнуешься, когда едешь в незнакомое место. Но белорусская столица приятно удивила, мне нравится этот город.



Чем конкретно? Я любитель пробовать различную еду, и здешние рестораны просто невероятны. Перемещаться по Минску легко, и в городе есть ощущение безопасности. Можно просто прогуляться и насладиться красивыми видами. Хорошие торговые центры. В общем, есть чем заняться.



Пробовал ли уже белорусские блюда? Пока нет, не ел даже борщ — да и не знаю, относится ли он к местной кухне. Но, думаю, ребята ещё познакомят меня с вашей едой.



Минск кажется европейским. Какое-то время я играл в Финляндии за «Эссят» — правда, недолго и много посмотреть там не успел. Повторюсь, ваша столица выглядит очень безопасным местом. И люди здесь активные — многие ходят пешком или ездят на велосипеде. В моём родном Калгари много парков и водных пространств, и здесь тоже. Так что большого культурного шока нет, и это хорошо», – цитирует Меркли «Пресболл».