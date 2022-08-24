Ничушкин проведёт автограф-сессию на матче «Трактора» с «Металлургом»

Сегодня, 24 августа, в первый день предсезонного турнира Кубок губернатора челябинский «Трактор» встретится с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 17:00 мск.
В первом перерыве матча воспитанник «Трактора» Валерий Ничушкин, ставший обладателем Кубка Стэнли в минувшем сезоне, проведёт автограф-сессию. Она состоится в главном фойе у музея «Трактора». Об этом сообщает официальный телеграм-канал челябинцев.
Сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере форварда за время выступлений в Национальной хоккейной лиге. Валерий выиграл Кубок Стэнли и установил личный рекорд результативности. На его счету 25 голов и 27 результативных передач в 62 встречах регулярного чемпионата. Также он забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 20 играх плей-офф.
Всего за карьеру в НХЛ Ничушкин провёл 405 матчей, в которых записал в свой актив 71 гол и сделал 103 результативные передачи при коэффициенте полезности «+69».
- 24 августа 2022
-
15:21
-
15:12
-
15:07
-
14:51
-
14:39
-
14:25
-
14:05
-
12:55
-
12:48
-
11:52
-
10:34
-
09:45
-
09:27
-
08:45
-
06:00
-
03:20
- 23 августа 2022
-
23:50
-
23:06
-
22:24
-
22:12
-
21:59
-
21:55
-
21:45
-
21:45
-
21:39
-
21:18
-
20:56
-
20:46
-
20:18
-
20:03
-
19:31
-
18:50
-
18:25
-
17:22
-
17:10