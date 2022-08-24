Ничушкин проведёт автограф-сессию на матче «Трактора» с «Металлургом»

Сегодня, 24 августа, в первый день предсезонного турнира Кубок губернатора челябинский «Трактор» встретится с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 17:00 мск.

В первом перерыве матча воспитанник «Трактора» Валерий Ничушкин, ставший обладателем Кубка Стэнли в минувшем сезоне, проведёт автограф-сессию. Она состоится в главном фойе у музея «Трактора». Об этом сообщает официальный телеграм-канал челябинцев.

Сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере форварда за время выступлений в Национальной хоккейной лиге. Валерий выиграл Кубок Стэнли и установил личный рекорд результативности. На его счету 25 голов и 27 результативных передач в 62 встречах регулярного чемпионата. Также он забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 20 играх плей-офф.



Всего за карьеру в НХЛ Ничушкин провёл 405 матчей, в которых записал в свой актив 71 гол и сделал 103 результативные передачи при коэффициенте полезности «+69».