«Торпедо» обыграло «Локомотив» в контрольном матче

Только что в Ярославле завершился контрольный матч, в котором местный «Локомотив» принимал нижегородское «Торпедо». Матч закончился победой гостей со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

На пятой минуте Никита Шавин при игре в большинстве открыл счёт в матче, забив с передач Алексея Кручинина и Николая Коваленко. На 28-й «Локомотив» сравнял счёт – в формате 5х4 отличился Александр Елесин, ему ассистировали Денис Алексеев и Даниил Мисюль. На 38-й минуте Кенни Агостино забил с передач Игоря Ларионова и Николая Буренова и принёс команде победу.

Напомним, по итогам прошлого сезона ярославцы вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили московскому ЦСКА. «Торпедо» завершило регулярный сезон на девятом месте и не попало в плей-офф.