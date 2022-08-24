«Торпедо» обыграло «Локомотив» в контрольном матче
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Только что в Ярославле завершился контрольный матч, в котором местный «Локомотив» принимал нижегородское «Торпедо». Матч закончился победой гостей со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
На пятой минуте Никита Шавин при игре в большинстве открыл счёт в матче, забив с передач Алексея Кручинина и Николая Коваленко. На 28-й «Локомотив» сравнял счёт – в формате 5х4 отличился Александр Елесин, ему ассистировали Денис Алексеев и Даниил Мисюль. На 38-й минуте Кенни Агостино забил с передач Игоря Ларионова и Николая Буренова и принёс команде победу.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 августа 2022, среда. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Шавин (Кручинин, Коваленко) – 04:03 (5x4) 1:1 Елесин (Алексеев, Мисюль) – 27:40 (5x4) 1:2 Агостино (Ларионов, Буренов) – 37:26 (6x5)
Напомним, по итогам прошлого сезона ярославцы вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили московскому ЦСКА. «Торпедо» завершило регулярный сезон на девятом месте и не попало в плей-офф.
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