Задрафтованный «Тампой» игрок минского «Динамо» исполнил буллит в стиле Кучерова

Российский нападающий минского «Динамо» Михаил Шалагин в матче с приморским «Адмиралом» забил буллит, исполнив его в стиле форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
Отметим, что Шалагин был задрафтован «Тампой» в 2019 году в седьмом раунде под общим 198-м номером.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Ранее Шалагин выступал за московский «Спартак», «Химик», «Автомобилист», «Горняк», «Югру», АКМ, а также за «Орландо Солар Бэрс».
В минувшем сезоне минчане заняли восьмое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили петербургскому СКА. Сезон-2022/2023 КХЛ начнётся 1 сентября.
Напомним, до конца августа минское «Динамо» и «Адмирал» ещё дважды сыграют друг с другом. Сначала встретятся 25 августа, затем 28-го. Первая встреча осталась за минчанами.
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