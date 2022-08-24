«Авангард» анонсировал презентацию команды на главной площади Омска в своём телеграм-канале.



«Авангард» образца сезона 2022/2023 представят 28 августа на Соборной площади. Мероприятие начнётся в 17:00 мск.



Первый за четыре года домашний сезон «Авангарда» откроется шоу, в котором примут участие авто- и мотогонщики. Также состоится автограф-сессия с Романом Русиновым, Алексеем Колесниковым и Никитой Шиковым, представление состава команды, тренерского штаба и руководства, презентация обновлённой формы, а также выступление группы 25/17 и концерт рэпера Мота.



Ведущими презентации станут актриса Наталья Земцова, актёр шоу «Импровизация» Арсений Попов и голос «Авангарда» на матчах в Балашихе Никита Петров.