«Это мой родной клуб, моя родная страна». Михайлис — о решении остаться в «Барысе»

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис поделился эмоциями от игры с «Автомобилистом» (2:1) и рассказал, почему принял решение остаться в команде из Казахстана.



«Хорошая игра получилась. Мы уже встречались с «Автомобилистом» у себя на турнире, поэтому знали, как эта команда играет. В первую очередь старались улучшить оборону, а в нападении была импровизация. Цели на турнир? Всегда есть задача выигрывать. Мы не смотрим на другие команды, главная задача – улучшать свою игру. Капитан «Барыса»? Это большая ответственность. Надо всегда быть лучшим, стараться показывать результат и везде быть лидером команды – и в раздевалке, и на льду. Рад, что остался в «Барысе»? Конечно. Это мой родной клуб, моя родная страна», — цитирует Михайлиса пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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