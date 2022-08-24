«Это мой родной клуб, моя родная страна». Михайлис — о решении остаться в «Барысе»

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис поделился эмоциями от игры с «Автомобилистом» (2:1) и рассказал, почему принял решение остаться в команде из Казахстана.
«Хорошая игра получилась. Мы уже встречались с «Автомобилистом» у себя на турнире, поэтому знали, как эта команда играет. В первую очередь старались улучшить оборону, а в нападении была импровизация. Цели на турнир? Всегда есть задача выигрывать. Мы не смотрим на другие команды, главная задача – улучшать свою игру. Капитан «Барыса»? Это большая ответственность. Надо всегда быть лучшим, стараться показывать результат и везде быть лидером команды – и в раздевалке, и на льду. Рад, что остался в «Барысе»? Конечно. Это мой родной клуб, моя родная страна», — цитирует Михайлиса пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
- 24 августа 2022
-
18:20
-
18:10
-
17:43
-
17:08
-
17:02
-
16:57
-
16:23
-
15:48
-
15:21
-
15:12
-
15:07
-
14:51
-
14:39
-
14:25
-
14:05
-
12:55
-
12:48
-
11:52
-
10:34
-
09:45
-
09:27
-
08:45
-
06:00
-
03:20
- 23 августа 2022
-
23:50
-
23:06
-
22:24
-
22:12
-
21:59
-
21:55
-
21:45
-
21:45
-
21:39
-
21:18
-
20:56