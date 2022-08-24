Магнитогорский «Металлург» переиграл «Трактор» в серии буллитов

Сегодня, 24 августа, состоялся первый день предсезонного турнира «Кубок губернатора». Челябинский «Трактор» встретился с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоялась на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова». Она завершилась победой магнитогорского «Металлурга» в серии буллитов.



На 23-й минуте счёт открыл нападающий магнитогорского «Металлурга» Анатолий Никонцев, который прекрасно распорядился своей возможностью. Но на 58-й минуте форвард Владимир Ткачёв помог «Трактору» уйти от поражения. В качестве ассистентов выступили нападающий Михаил Горюнов-Рольгизер и защитник Илья Карпухин.



В овертайме заброшенных шайб не было, поэтому дело дошло до буллитной серии. В ней сильнее оказались хоккеисты магнитогорского «Металлурга».



Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.