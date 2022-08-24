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Магнитогорский «Металлург» переиграл «Трактор» в серии буллитов

Магнитогорский «Металлург» переиграл «Трактор» в серии буллитов
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Сегодня, 24 августа, состоялся первый день предсезонного турнира «Кубок губернатора». Челябинский «Трактор» встретился с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоялась на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова». Она завершилась победой магнитогорского «Металлурга» в серии буллитов.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий магнитогорского «Металлурга» Анатолий Никонцев, который прекрасно распорядился своей возможностью. Но на 58-й минуте форвард Владимир Ткачёв помог «Трактору» уйти от поражения. В качестве ассистентов выступили нападающий Михаил Горюнов-Рольгизер и защитник Илья Карпухин.

В овертайме заброшенных шайб не было, поэтому дело дошло до буллитной серии. В ней сильнее оказались хоккеисты магнитогорского «Металлурга».

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.

Кубок губернатора Челябинской области. Кубок губернатора
24 августа 2022, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Никонцев – 22:22 (5x5)   1:1 Ткачёв (Горюнов-Рольгизер, Карпухин) – 57:39 (5x5)   1:2 Яковлев – 65:00 (ПБ)
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