НХЛ не ожидает проблем с визами для возвращающихся российских игроков

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что не ждёт проблем с визами для возвращающихся российских игроков.



«Мы рассчитываем, что все российские хоккеисты будут в порядке и без проблем приедут в Северную Америку. Вся эта ситуация сложна, не всё находится в наших руках. Так что, как и в случае с пандемией и со многими другими проблемами, мы обратились к руководящим органам за принятием окончательных решений. И мы играем по правилам.



Мы усилили безопасность наших российских игроков и смогли поддерживать её на протяжении сезона. Я думаю, самое главное, чтобы российские хоккеисты чувствовали себя защищёнными. Это было самым важным вопросом», — цитирует Билла Дэйли ESPN.

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