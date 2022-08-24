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Генменеджер «Коламбуса» — о Тексье: его психическое здоровье остаётся главным приоритетом

Генменеджер «Коламбуса» — о Тексье: его психическое здоровье остаётся главным приоритетом
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал информацию о том, что нападающий Александр Тексье из-за личных проблем не сыграет за клуб в сезоне-2022/2023.

«У нас с Александром недавно был очень долгий разговор, в котором он рассказал мне, что не готов возобновить карьеру в Национальной хоккейной лиге на данный момент.

Хоть мы и разочарованы, что он не присоединится к нам в сезоне-2022/2023, как мы думали ранее, его психическое здоровье и благополучие остаётся нашим главным приоритетом и мы продолжим поддерживать его всеми возможными способами», – цитирует Кекяляйнена пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее стало известно, что в рамках соглашения с клубом, НХЛ и профсоюзом Тексье получил разрешение в дальнейшем подписать однолетний контракт с клубом из Европы, в котором он сможет провести сезон-2022/2023.

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