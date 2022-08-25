«Вегас» подписал однолетний контракт с Кесселом на сумму $ 1,5 млн

«Вегас Голден Найтс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Филом Кесселом. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год, зарплата игрока составит $ 1,5 млн.

В минувшем сезоне Кессел выступал за «Аризону Койотс» и провёл 82 матча в регулярном чемпионате, где набрал 52 очка: забросил восемь шайб и отдал 44 результативные передачи.

Ранее форвард выступал за «Бостон Брюинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Аризону». В «Койотс» нападающий провёл последние три сезона.

По итогам прошлого сезона «Аризона» заняла последнее, 16-е место в таблице Западной конференции и не вышла в плей-офф. «Вегас» расположился на девятой строчке в той же конференции – это не позволило команде принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли – 2022.