«Вегас» подписал однолетний контракт с Кесселом на сумму $ 1,5 млн
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«Вегас Голден Найтс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Филом Кесселом. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год, зарплата игрока составит $ 1,5 млн.
В минувшем сезоне Кессел выступал за «Аризону Койотс» и провёл 82 матча в регулярном чемпионате, где набрал 52 очка: забросил восемь шайб и отдал 44 результативные передачи.
Ранее форвард выступал за «Бостон Брюинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Аризону». В «Койотс» нападающий провёл последние три сезона.
По итогам прошлого сезона «Аризона» заняла последнее, 16-е место в таблице Западной конференции и не вышла в плей-офф. «Вегас» расположился на девятой строчке в той же конференции – это не позволило команде принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли – 2022.
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