Пашков назвал причины проблем ярославского «Локомотива»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о проблемах ярославского «Локомотива».

«Моё мнение – проблемы «Локомотива» связаны с застоем в руководстве. То, что было передовым лет 20-30 назад, сегодня уже не работает и – более того – тянет назад. Особенно в спорте, где есть жёсткая конкуренция.

После трагедии «Локомотива» клубу было уделено огромное внимание, в том числе со стороны мощных спонсоров. Но «Локомотив» уже столько лет никак не может вернуться в число лидеров нашего хоккея, хотя все возможности для этого есть.



Хотелось бы верить, что печальная история с падением куба на ярославской арене – случайность. Но есть опасения, что в нынешнем «Локомотиве» именно системный сбой. На мой взгляд, перемены в Ярославле назрели.

Наверное, прежде всего усиление необходимо в линии руководства. На этом фоне линии вратарей, защитников или форвардов могут потерпеть.

Моё мнение – прежнее, Никитин – сильный специалист, сторонник определённого стиля. Да, этот стиль не назовёшь самым атакующим и агрессивным, но он работает, особенно в тех клубах, которые делают ставку на оборону.

Но я хотел бы предупредить Никитина, что «Локомотив» – такой клуб, где не рекомендуется проигрывать даже в контрольных матчах. Были случаи, когда руководство отправляло тренера Ярославля в отставку уже после слабых предсезонок. Что у профессионалов вызывало только непонимание.

Вообще, пренебрежительное отношение к тренерам – одна из главных причин ярославских проблем. Наверное, всё началось ещё с Владимира Юрзинова, когда не стали фактором даже заслуги легендарного тренера. Что уж говорить о Никитине...» – цитирует Пашкова Russia-Hockey.