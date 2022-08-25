Форвард «Сочи» Глотов — о поражении от «Северстали»: нас подвела дисциплина

Нападающий «Сочи» Василий Глотов подвёл итоги матча с «Северсталью» (2:3).
«К сожалению, нас подвела дисциплина, нахватали много удалений. Быстрый гол в начале третьего периода, конечно, повлиял на результат. Из позитивных моментов отмечу, что мы играли с большим желанием, забили гол «в раздевалку» в меньшинстве в самом конце второго периода.
Нам нужно было оттолкнуться от этого эпизода и строить игру дальше. Начали матч очень активно, создавали моменты в атаке, хорошо держали шайбу. В обороне нас, наоборот, закрывали. Над этим надо ещё поработать, чтобы быстрее выводить шайбу из своей зоны.
Как случился мой гол? В меньшинстве играл по позиции, соперник поднял шайбу наверх. А дальше она у защитника сошла с крюка, и я убежал «один в ноль». Вот, собственно, и всё.
По команде пока мне трудно дать однозначную оценку. По движению по сравнению с матчем с «Авангардом» мы выглядели хорошо, голова у всех тоже работала. О себе? В нашей тройке уже появляется «химия», плюс-минус мы уже готовы к сезону. Иногда, правда, усложняем игру, надо в каких-то моментах действовать попроще.
В прошлом сезоне я несколько матчей был капитаном, потом на зимнем турнире в Сочи тоже выходил на лёд с нашивкой. Опыт есть, уже привык. Понимаю, что теперь надо будет больше общаться с судьями, чтобы обсудить какие-то моменты по игре, но проблем нет. Со всеми смогу, как мне кажется, найти общий язык.
Как веду себя в раздевалке? Не могу сказать, что что-то поменялось. Всегда стараюсь найти для ребят нужные слова. Но не хочу говорить слишком много, предпочитаю, чтобы это было коротко и по делу. Но в раздевалке не только я разговариваю. Есть много ребят, которые могут сказать правильные слова, когда это необходимо. В этом плане у нас полная свобода. Неважно, как давно ты играешь, неважно, сколько тебе лет, если есть что сказать, то обязательно говори. Важно, чтобы внутри команды была хорошая коммуникация между игроками», – цитирует Глотова официальный сайт клуба.
- 25 августа 2022
-
10:11
-
09:45
-
08:55
-
08:23
- 24 августа 2022
-
23:52
-
23:25
-
22:48
-
22:28
-
22:02
-
21:45
-
21:27
-
20:38
-
20:14
-
19:41
-
19:08
-
18:50
-
18:20
-
18:10
-
17:43
-
17:08
-
17:02
-
16:57
-
16:23
-
15:48
-
15:21
-
15:12
-
15:07
-
14:51
-
14:39
-
14:25
-
14:05
-
12:55
-
12:48
-
11:52
-
10:34