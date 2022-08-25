Гендиректор «Трактора»: на переговорах с легионерами часто всплывает пример Грайнер

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о трудностях в переговорах с легионерами из-за ареста американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой за контрабанду наркотиков.
«При переговорах с легионерами часто всплывает пример баскетболистки Бриттни Грайнер. Они говорят: «Мы прилетим в Россию, а нас арестуют!» Мы отвечаем: «Не везите наркотики с собой, и всё будет нормально.
Наши переговоры строятся на работе с возражениями и опасениями. Мы готовы все эти требования решить, особенно что касается безопасности в Челябинске. Уверен, наши болельщики иностранцев будут носить на руках», – сказал Савин на пресс-конференции перед стартом сезона.
Напомним, 4 августа Химкинский суд Московской области вынес приговор спортсменке. Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка оштрафована на 1 млн рублей.
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