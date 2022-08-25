В «Тракторе» рассказали, какое пожелание выдвинул финн Пулккинен

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, какое условие выдвинул финский форвард Теэму Пулккинен для выступления за челябинский клуб.
«На самом деле в том году с иностранцами были договорённости свести к минимуму присутствие в медиа. Это было сделано для того, чтобы минимизировать давление на них и их жён, родителей, детей. Рассказы, которые они приводили в пример, не оставляли нам выбора. Мы хотели дать фанатам их интервью, голы и так далее, но ситуация была такая, что это позволить себе не могли. Я считаю, мы сделали всё верно и не дали повода зацепиться. Чтобы, например, в их странах не тиражировали голы, не показывали их на гимне.
От Теэму Пулккинена не было условий и требований для возвращения. Он профессионал. Надо отдать должное ему и его агенту. От него осталось выйти на лёд и показать, что он умеет. Единственное, было пожелание свести его присутствие в медиапространстве к минимуму», — сказал Савин на предсезонной пресс-конференции.
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