Фетисов раскритиковал «Детройт» за отношение к парализованному российскому хоккеисту

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал об инциденте с экс-игроком «Детройт Ред Уингз» Владимиром Константиновым, который проходит реабилитацию в США. В 1997 году Константинов, Фетисов и массажист команды Сергей Мнацаканов попали в ДТП, где Константинов и Мнацаканов получили серьёзные травмы. Клуб отказал хоккеисту в страховке.
«Сергей Фёдоров ездил туда летом, разговаривал с ним. Но я возмутился задолго до этого, когда ездил на «Зимнюю классику» несколько лет назад. Тогда ещё был жив экс-владелец «Детройта» Майк Илич. Я говорил в интервью, что «Детройт» ужасно поступил в отношении Володи Константинова и Сергея Мнацаканова.
Константинов играл за копейки, был лучшим защитником в лиге. Видимо, агент не просчитал риски. Команда на суде выступила против того, что то мероприятие было именно командным. А ведь клубу ничего не стоило сделать Володе страховку, чтобы он и его семья жили вне зависимости от страховки, которую давало государство.
Когда я узнал новость об изменении закона штата, то я чуть с ума не сошёл. Названивал всем в клубе, спрашивал: «Вы что творите? Если у вас нет денег, то давайте мы бросим клич в России, соберём необходимые средства и заберём его сюда». Вроде «Детройт» отреагировал на эти моменты и, скорее всего, найдёт возможность содержать его, опираясь на бюджет клуба», – цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».
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