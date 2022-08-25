«Автомобилист» обыграл «Металлург» на предсезонном турнире в Челябинске

Несколько минут назад в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч турнира Кубок губернатора, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист». Матч закончился победой екатеринбургской команды со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

На пятой минуте магнитогорцы вышли вперёд благодаря голу Юрия Платонова после паса Никиты Гребёнкина. На 40-й Брукс Мэйсек сравнял счёт с передач Ника Эберта и Кёртиса Валка, на 41-й Данил Романцев вывел вперёд «Автомобилист». Ему ассистировали Никита Трямкин и Ник Эберт. За секунду до конца основного времени Мэйсек оформил дубль броском в пустые ворота.

Ранее команды провели по одному матчу на турнире. «Автомобилист» уступил «Барысу» (1:2), «Металлург» выиграл у «Трактора» (2:1, Б).