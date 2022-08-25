Сушинский — об участии России в Кубке мира: они бизнесмены, захотят заработать

Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о возможном участии сборной России в Кубке мира – 2024.
«У нас всё меняется каждый день. Конечно, никто нас не включит. Хотя для Кубка мира они все бизнесмены. Считают деньги, и им на всё наплевать. Поэтому могут сборную России включить. Потому что они хотят заработать на Кубке мира, а непросто пригласить туда сборную Японии или Польши», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в последний раз Кубок мира по хоккею состоялся в 2016 году в Торонто. Тогда турнир длился две недели, а участие в нём принимали сборные Европы, Канады, России, Северной Америки, США, Чехии, Швеции и Финляндии. Победу на том Кубке мира одержала команда Канады.
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