В «Тракторе» рассказали, кем планируют усилить состав команды

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о приоритетных позициях на усиление состава.
«Позиции, которые требуют усиления, мы знали до начала предсезонных матчей. Приоритет селекции – это позиция вратаря, чтобы в тандеме с Эмилем Гариповым пройти сезон. Вторая позиция – это атакующий защитник. Нам нужен игрок, который очень хорошо играет с шайбой и сможет заменить Лоуренса Пилута и Ника Бэйлена. Третья позиция – это линия нападения. По возможности нам бы хотелось эту позицию тоже усилить.
Есть ли кандидаты на эти позиции? Да, кандидаты есть. Мы ведём диалог с вратарём из Северной Америки. Получили предварительное согласие на приезд. Но контракт пока не подписан, поэтому все разговоры преждевременны. Тем не менее с кандидатурой мы определились. Надеемся, что в ближайшее время контракт будет подписан и он приедет в Челябинск. По защитнику – есть два кандидата. Один из них с опытом выступления в КХЛ. Мы считаем, что эти ребята нас усилят», – цитирует Савина официальный сайт «Трактора».
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