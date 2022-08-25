Фетисов: пусть попробуют провести Кубок мира без Овечкина и Малкина. Это же глупость
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об участии сборной России в Кубке мира 2024 года.
«Кубок мира без участия России? Ну пусть попробуют провести его без Александра Овечкина, Евгения Малкина. Мне в это не верится. Это же глупость. Исходя из логики и разума, сборная России должна участвовать в этом турнире, у нас хорошие шансы на это, учитывая, что Кубок будет проведён при организации НХЛ.
В НХЛ умеют считать деньги, учитывать интерес. В разгар сезона можно будет увидеть фантастический хоккей. Сможет ли Россия ставить условия для участия в турнире? Надо будет исходить из предложения, которое поступит. Сейчас об этом рано говорить», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».
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