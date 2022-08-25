ЦСКА сообщил о продлении контрактов с двумя хоккеистами системы клуба

Вратарь Дмитрий Гамзин и защитник Николай Макаров продлили контракты с ЦСКА, сообщает официальный сайт армейского клуба.



Новые соглашения 19-летних хоккеистов действуют до 2025 года.



Макаров в прошлом сезоне поиграл за все три команды системы ЦСКА. Вместе с «Красной Армией» он дошёл до финала Кубка Харламова и завоевал серебряные медали Молодёжной хоккейной лиги. В составе ЦСКА юный защитник провёл шесть матчей.



На счету Гамзина — 16 матчей в МХЛ, в 12 из них он одержал победу, дважды сыграв «на ноль». Плей-офф прошлого сезона он провёл в основной команде ЦСКА, получив золотую медаль за победу армейцев в Кубке Гагарина – 2022.



Отмечается, что для обоих игроков предстоящий сезон — последний на молодёжном уровне.