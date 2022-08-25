Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА сообщил о продлении контрактов с двумя хоккеистами системы клуба

ЦСКА сообщил о продлении контрактов с двумя хоккеистами системы клуба
Комментарии

Вратарь Дмитрий Гамзин и защитник Николай Макаров продлили контракты с ЦСКА, сообщает официальный сайт армейского клуба.

Новые соглашения 19-летних хоккеистов действуют до 2025 года.

Макаров в прошлом сезоне поиграл за все три команды системы ЦСКА. Вместе с «Красной Армией» он дошёл до финала Кубка Харламова и завоевал серебряные медали Молодёжной хоккейной лиги. В составе ЦСКА юный защитник провёл шесть матчей.

На счету Гамзина — 16 матчей в МХЛ, в 12 из них он одержал победу, дважды сыграв «на ноль». Плей-офф прошлого сезона он провёл в основной команде ЦСКА, получив золотую медаль за победу армейцев в Кубке Гагарина – 2022.

Отмечается, что для обоих игроков предстоящий сезон — последний на молодёжном уровне.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022