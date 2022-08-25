Ковальчук сыграет в Медиалиге за команду Российского футбольного союза

Олимпийский чемпион, бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Илья Ковальчук сыграет за команду Российского футбольного союза (РФС) в рамках Медийной лиги, сообщает «РБ Спорт».
Отмечается, что созданная команда РФС заявится в Медиалигу, которая стартует в сентябре. Главным тренером команды, скорее всего, станет Сергей Овчинников. Также в состав войдут другие известные российские спортсмены – в частности, легкоатлет Юрий Борзаковский и лыжник Александр Легков. Кроме того, в состав войдут представители пляжного, женского футбола и сотрудники РФС.
Напомним, последним клубом Ковальчука был «Авангард», вместе с которым нападающий стал обладателем Кубка Гагарина — 2021. На Олимпийских играх — 2022 хоккеист выступил в качестве генменеджера сборной России.
- 25 августа 2022
-
20:10
-
19:32
-
19:04
-
18:46
-
18:22
-
17:46
-
17:32
-
17:20
-
16:31
-
16:20
-
15:51
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:06
-
14:55
-
14:40
-
14:26
-
13:29
-
13:26
-
13:23
-
13:07
-
13:05
-
12:58
-
12:51
-
12:33
-
11:50
-
11:46
-
11:37
-
11:28
-
10:11
-
09:45
-
08:55
-
08:23
- 24 августа 2022
-
23:52