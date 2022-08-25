Ковальчук сыграет в Медиалиге за команду Российского футбольного союза

Олимпийский чемпион, бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Илья Ковальчук сыграет за команду Российского футбольного союза (РФС) в рамках Медийной лиги, сообщает «РБ Спорт».



Отмечается, что созданная команда РФС заявится в Медиалигу, которая стартует в сентябре. Главным тренером команды, скорее всего, станет Сергей Овчинников. Также в состав войдут другие известные российские спортсмены – в частности, легкоатлет Юрий Борзаковский и лыжник Александр Легков. Кроме того, в состав войдут представители пляжного, женского футбола и сотрудники РФС.



Напомним, последним клубом Ковальчука был «Авангард», вместе с которым нападающий стал обладателем Кубка Гагарина — 2021. На Олимпийских играх — 2022 хоккеист выступил в качестве генменеджера сборной России.

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