Московское «Динамо» переиграло ЦСКА на Кубке мэра Москвы
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Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в рамках Кубка мэра Москвы со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».
В составе бело-голубых шайбу забросили канадский нападающий Эрик О'Делл с паса Егора Мартынова, а также форвард Владислав Ефремов (ассистенты — Иван Игумнов и Богдан Тринеев).
Единственный гол ЦСКА забил форвард Владислав Каменев; голевые передачи — на счету Константина Окулова и Виталия Абрамова.
Сегодня, 25 августа, свой матч на турнире также сыграли московский «Спартак» и подмосковный «Витязь». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали подопечные Бориса Миронова.
Завтра, 26 августа, состоится две встречи: ЦСКА — «Амур» (14:00 мск) и «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар» (18:00 мск).
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