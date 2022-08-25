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Московское «Динамо» переиграло ЦСКА на Кубке мэра Москвы

Московское «Динамо» переиграло ЦСКА на Кубке мэра Москвы
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Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в рамках Кубка мэра Москвы со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».

В составе бело-голубых шайбу забросили канадский нападающий Эрик О'Делл с паса Егора Мартынова, а также форвард Владислав Ефремов (ассистенты — Иван Игумнов и Богдан Тринеев).

Единственный гол ЦСКА забил форвард Владислав Каменев; голевые передачи — на счету Константина Окулова и Виталия Абрамова.

Сегодня, 25 августа, свой матч на турнире также сыграли московский «Спартак» и подмосковный «Витязь». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали подопечные Бориса Миронова.

Завтра, 26 августа, состоится две встречи: ЦСКА — «Амур» (14:00 мск) и «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар» (18:00 мск).

Кубок мэра Москвы. Группа А
25 августа 2022, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Каменев (Окулов, Абрамов) – 52:18 (5x5)   1:1 О'Делл (Мартынов) – 53:39 (5x4)   1:2 Ефремов (Игумнов, Тринеев) – 54:03 (5x5)
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