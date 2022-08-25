Московское «Динамо» переиграло ЦСКА на Кубке мэра Москвы

Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в рамках Кубка мэра Москвы со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».



В составе бело-голубых шайбу забросили канадский нападающий Эрик О'Делл с паса Егора Мартынова, а также форвард Владислав Ефремов (ассистенты — Иван Игумнов и Богдан Тринеев).



Единственный гол ЦСКА забил форвард Владислав Каменев; голевые передачи — на счету Константина Окулова и Виталия Абрамова.



Сегодня, 25 августа, свой матч на турнире также сыграли московский «Спартак» и подмосковный «Витязь». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали подопечные Бориса Миронова.



Завтра, 26 августа, состоится две встречи: ЦСКА — «Амур» (14:00 мск) и «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар» (18:00 мск).