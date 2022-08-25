С. Фёдоров — о поражении от «Динамо»: увидели уровень ЦСКА на данный момент

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (1:2) в рамках Кубка мэра Москвы.



«Считаю, что получился очень быстрый матч, мы давно не играли на таких скоростях. Мы предполагали такой матч, поэтому сделали всё необходимое, отработали определённые моменты. Вы видели, как развивались игра, «Динамо» продолжало настойчиво прессинговать, и нам не удалось уйти от поперечных передач, поэтому пропустили два гола, один из которых пришёлся на большинство.



Всё равно мы сделали много полезных вещей, посмотрели, на каком уровне находимся на данный момент. Осталось всё это проанализировать», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.