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Главный тренер ЦСКА объяснил, почему команда меньше других в КХЛ играет на предсезонке

Главный тренер ЦСКА объяснил, почему команда меньше других в КХЛ играет на предсезонке
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров ответил на вопрос, почему армейский клуб проводит малое количество матчей перед сезоном КХЛ.

«Почему так мало играем на предсезонке? А вы считаете, сколько надо играть? Другие играют больше нас, а мы вышли позже всех из отпуска? Игровая практика всегда приветствуется, но у нас и так последний матч в том сезоне был сыгран в апреле. Несколько лет, несколько сезонов команда находится в состоянии плей-офф, в поздних раундах. Поэтому, наверно, это одна из причин, по которой мы решили собраться чуть попозже.

При этом мы выполнили всю программу в летней подготовке и у нас достаточно сыгранная команда, поэтому дефицит матчей на предсезонке не повлияет на нашу подготовку к сезону. Мы будем готовы к началу чемпионата. И, как вы знаете, сезон длинный, поэтому мы ещё наиграемся», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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