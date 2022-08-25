С. Фёдоров: ЦСКА будет решать по ситуации, кто из вратарей будет играть в сезоне

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, как будет выбираться вратарь на матчи в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги.



«Определились ли мы с первым номером? В регулярном сезоне КХЛ у нас один вратарь будет играть весь матч. А там мы будем решать по ситуации, на данный момент идёт подготовка, в сезоне всё будет расставлено по своим местам. И Адам, и Александр работают очень хорошо. Уверен, что Сергей Наумов имеет варианты и по первому, и по второму вратарю, но на данный момент мы решили так.



У нас идёт интенсивная подготовка, сегодня у нас была отдельная утренняя тренировка, мы готовимся к сезону. До 1 сентября будет ещё несколько выходных, нам понятно наше расписание до первой игры в регулярном чемпионате КХЛ», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.