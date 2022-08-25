С. Фёдоров: конкретных дат по возвращению Слепышева и Киселевича пока нет

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, когда вернутся в строй нападающий Антон Слепышев и защитник Богдан Киселевич.



«Киселевич и Слепышев восстанавливаются. Антон с нами уже провёл несколько тренировок, Богдан недавно вышел на лёд, тоже восстанавливается. Но игровые тренировки у него ещё не начались. Посмотрим, как всё пойдёт. Конкретных дат по возвращению на данный момент нет, но в течение недели у нас будет чёткое понимание, когда они могут быть», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует в четверг, 1 сентября. В матче за Кубок Открытия ЦСКА сыграет в Москве с магнитогорским «Металлургом».