С. Фёдоров: ЦСКА — великий клуб, здесь всегда играешь от ножа

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров ответил на вопрос, давит ли на армейцев звание чемпиона перед предстоящим сезоном КХЛ.



«Вы знаете, если ставить вопрос, давит ли чемпионское звание, то, конечно, давит. Но с ребятами у нас был конкретный разговор по этому поводу. Все знают, что всё решается в плей-офф, а сейчас начинается регулярный чемпионат, где задача всем понятна. В общем-то, мы не будем оглядываться назад. Мы понимаем, как другие команды будут играть против нас.



ЦСКА – это такой великий клуб, и всегда играешь от ножа, всегда играешь на 100%, каждую игру, каждую тренировку. В моём понимании это нормально, мы с ребятами переговорили и поняли свои цели. Будем держаться этого графика», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.