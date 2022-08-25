С. Фёдоров — о календаре КХЛ: цифра 68 звучит устрашающе

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением о 68 матчах в предстоящем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.



«Планируем ли в новом сезоне КХЛ использовать большее количество молодых игроков из-за беспрецедентного календаря? Цифра 68 звучит где-то даже устрашающе. Но если поддерживать физическую форму, то это даже выгодный график. Посмотрим, с чем мы столкнёмся в сезоне. Продолжим путь, который мы прошли в прошлом плей-офф, будем работать. Конечно, мы рассчитываем на молодёжь, игроков из ВХЛ. Некоторые из них прошли с нами сборы в Минске», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, ЦСКА сыграет свой первый матч 1 сентября с магнитогорским «Металлургом» за Кубок Открытия КХЛ.