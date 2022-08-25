С. Фёдоров — о календаре КХЛ: цифра 68 звучит устрашающе
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением о 68 матчах в предстоящем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Планируем ли в новом сезоне КХЛ использовать большее количество молодых игроков из-за беспрецедентного календаря? Цифра 68 звучит где-то даже устрашающе. Но если поддерживать физическую форму, то это даже выгодный график. Посмотрим, с чем мы столкнёмся в сезоне. Продолжим путь, который мы прошли в прошлом плей-офф, будем работать. Конечно, мы рассчитываем на молодёжь, игроков из ВХЛ. Некоторые из них прошли с нами сборы в Минске», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ЦСКА сыграет свой первый матч 1 сентября с магнитогорским «Металлургом» за Кубок Открытия КХЛ.
Комментарии
- 25 августа 2022
-
22:26
-
22:12
-
22:07
-
22:05
-
22:01
-
21:54
-
21:51
-
21:47
-
21:38
-
21:32
-
21:28
-
21:01
-
20:52
-
20:10
-
19:32
-
19:04
-
18:46
-
18:22
-
17:46
-
17:32
-
17:20
-
16:31
-
16:20
-
15:51
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:06
-
14:55
-
14:40
-
14:26
-
13:29
-
13:26
-
13:23
-
13:07
Партнерский контент