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С. Фёдоров — о календаре КХЛ: цифра 68 звучит устрашающе

С. Фёдоров — о календаре КХЛ: цифра 68 звучит устрашающе
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением о 68 матчах в предстоящем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Планируем ли в новом сезоне КХЛ использовать большее количество молодых игроков из-за беспрецедентного календаря? Цифра 68 звучит где-то даже устрашающе. Но если поддерживать физическую форму, то это даже выгодный график. Посмотрим, с чем мы столкнёмся в сезоне. Продолжим путь, который мы прошли в прошлом плей-офф, будем работать. Конечно, мы рассчитываем на молодёжь, игроков из ВХЛ. Некоторые из них прошли с нами сборы в Минске», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ЦСКА сыграет свой первый матч 1 сентября с магнитогорским «Металлургом» за Кубок Открытия КХЛ.

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